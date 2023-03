TV-Tipps am Samstag: Nicht schon wieder Roland Kaiser

Dresden - Wer heute die Glotze einschaltet, trifft auf zahlreiche TV-Helden, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen - egal, ob im Dschungel, auf dem Volleyballfeld oder auf hoher See.

The Jungle Book (2016) gehört neben "Alice im Wunderland" zu den ersten Realverfilmungen, die Disney veröffentlicht hat. Dem Erfolg des recycelten Klassikers ist es zu verdanken, dass immer mehr Disneyfilme neu aufgelegt werden - ab Mai ist beispielsweise "Arielle, die Meerjungfrau" im Kino zu sehen. Bis es so weit ist, erfreue ich mich an Mowgli, Baloo, Shere Khan und King Louie.

Die letzten Spiele in der Hauptrunde stehen an - nach der mehr als deutlichen 0:3-Niederlage gegen Schwerin können die Mädels vom Dresdner SC in der Tabelle leider nicht weiter vorrücken. Deswegen gilt es gegen die Roten Raben Vilsbiburg weiterhin Spielerfahrung zu sammeln, um gestärkt und selbstbewusst in die Play-offs zu gehen.

17 Uhr, Sport1