TV-Tipps am Samstag: Wenn ein Kindheitstraum zum Film wird

Dresden - Mit dem Samstag ruft auch das TV-Programm . Doch was lohnt sich und was sollte man lieber vermeiden? Hier kommen meine TV-Tipps für den heutigen Samstag.

Als Kind hab ich davon geträumt, mal Nachts im Museum (2006) zu sein. Doch das, was Larry Daley (Ben Stiller, 57) nach Sonnenuntergang dort erlebt, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Die Exponate werden zum Leben erweckt und richten mitunter allerhand Chaos an. Das schau ich mir immer wieder gern an.

20.15 Uhr, SuperRTL