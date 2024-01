Selbst diese beiden können einen Film nicht retten!

Das Original bleibt immer noch das Beste: Die Serie Baywatch hat ja nie mit einer guten Handlung punkten können. Dennoch haben David Hasselhoff, Pamela Anderson & Co. - nicht zuletzt wegen ihrer Optik - Kultstatus erreicht. Auf das Erfolgsrezept setzt auch die filmische Fortsetzung von 2017. Doch sie wirkt trotz Starbesetzung mit Dwayne Johnson (51) und Zac Efron (36) nur wie ein billiger Abklatsch.

Die fünfteilige Dokumentation Being Michael Schumacher (2023) zeigt, wie "Schumi" (55) zu dem wurde, was er bis heute ist: eine Ikone des deutschen Motorsports. Sein Bruder Ralf (48) erzählt darin unter anderem, welche Bedeutung eine ehemalige Kiesgrube in Kerpen für die beeindruckende Karriere des Formel-1-Fahrers hatte. Auch für Fans gibt es viel Neues zu erfahren.

