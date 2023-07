TV-Tipps am Sonntag: So lässt man einen Hollywood-Star am besten hochleben!

Dresden - Ihr habt genug von den heißen Temperaturen und wollt Euch im Schatten oder in der (hoffentlich) kühleren Wohnung einfach nur ausruhen? Wenn ja, dann empfehle ich Euch, auch den Fernseher oder ein mobiles Endgerät parat zu haben. Ich habe für Euch die Programmvorschau durchforstet und ein paar TV-Tipps zusammengestellt. Diese Highlights solltet Ihr meiner Meinung nach am heutigen Sonntag nicht verpassen.

Tom Hanks hat die Tage seinen 67. Geburtstag gefeiert. Und wie lässt man einen Hollywood-Star wie ihn am besten hochleben? Man schaut sich seine Filme an. Mein Favorit: Forrest Gump (1994). Sobald ich den Namen höre, habe ich sofort einen Satz im Ohr: "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man bekommt." Wie wahr!

22.55 Uhr, Sat.1