TV-Tipps am Sonntag: Wo sich das Einschalten lohnt - und wo nicht!

Dresden - Ihr habt Lust auf einen gemütlichen Abend auf dem Sofa, aber keine Ahnung, was das heutige Programm hergibt? Die TAG24-TV-Tipps verraten Euch, was sehenswert ist - und worauf Ihr getrost verzichten könnt!

In Francis Ford Coppolas Meisterwerk Apocalypse Now (1979) begeben sich Captain Willard (Martin Sheen) und seine Männer im Dschungel von Vietnam auf die Suche nach dem abtrünnigen und (angeblich) verrückt gewordenen Colonel Kurtz (Marlon Brando). Eines der ergreifendsten und schlichtweg besten Kriegs-Dramen der Filmgeschichte und eine absolute Pflichtempfehlung.

Star-Regisseur Ridley Scott erzählt in American Gangster (2007) die Geschichte eines Drogenbarons (Denzel Washington), der in den Särgen gefallener Vietnam-Soldaten Heroin aus Asien in die USA schmuggelt. Washington wie auch sein Gegenpart Russell Crowe überzeugen in dem spannenden Mafia-Thriller auf ganzer Linie.



22.05 Uhr, ARTE