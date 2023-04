Die "Harry Potter"-Macher haben's einfach drauf!

Ihr wollt den Sonntag gemütlich ausklingen lassen und wisst nicht, was der TV-Dschungel zu bieten hat? Dann lest doch mal in unsere TAG24-Tipps hinein!

Von Nadine Steinmann

Dresden - Ein Action-Held, junge Rockstars und ein fabelhaftes Wesen: Das TV-Programm am heutigen Sonntag dürfte wohl für jeden Geschmack etwas parat halten. Von welchem Format Ihr aber unbedingt die Finger lassen solltet, lest Ihr in meinen TV-Tipps.

Pflichttermin

99 Minuten geballte Action bietet London Has Fallen (2016). In der Hauptrolle: Gerard Butler - wer auch sonst?! Denn wenn er nicht gerade wie in "P.S. Ich liebe dich" seiner Freundin Briefe aus dem Jenseits schickt, rettet er die Welt. Dieses Mal muss er das Leben des amerikanischen Präsidenten beschützen. Ob ihm das gelingt? Einschalten! 20.15 Uhr, RTL

Gerard Butler (53) ist ein passionierter Action-Held. © RTL/©2015 LHF PRODUCTIONS, INC.

Geheimtipp

The Voice Kids ist neben ihrer großen Schwester die einzige Castingshow, die ich mir noch gerne anschaue. Denn es ist toll, wenn gestandene Sänger um die Gunst der Coaches kämpfen. Aber der Knaller ist es, wenn junge Talente wie der 13-jährige David aus Chemnitz das TV-Studio zum Ausrasten bringen. In der heutigen Folge beginnen für die Kids die Knockouts. 12.05 Uhr, Sat.1

David (13) aus Chemnitz hat es bis in die Knockouts geschafft. © SAT.1/Claudius Pflug

Bloß nicht!

Wenn Promis ihr Luxusleben gegen einen kräftezehrenden Alltag eintauschen, kommt das Format Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges raus. Und was lernen sie tatsächlich? Nichts. Denn am Ende staunen die "Stars" ein paar Minuten über Knochenjobs wie Polizeidienst und kehren dann zurück in ihr eigenes, deutlich entspannteres Leben ... 22.45 Uhr, ProSieben

Bülent Ceylan (47, v.l.n.r.), Jasmin Wagner (43) und Axel Stein (41) schnuppern in den Polizeidienst hinein. © ProSieben/Claudius Pflug

Streaming

Es wird magisch! Kein Wunder, denn hinter dem neuen Netflix-Abenteuer Chupa (2023) stecken die Macher des allerersten "Harry Potter"-Films. In dem frisch veröffentlichten Film für die ganze Familie geht es um den Jungen Alex, der zu seinem Onkel ziehen muss und sich dort mit dem sagenumwobenen, aber selten gesehenen Chupacabra anfreundet. Doch wie so oft, wenn ein Lebewesen besonders ist, wollen sich andere an ihm bereichern. Netflix

Alex (Evan Whitten, 13) trifft erstmals auf den Chupacabra. © 2023 Netflix, Inc.