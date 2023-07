Diese Filmreihe war ein absoluter Karriere-Booster

DRESDEN - Manche Filme hätten lieber keinen Nachfolger bekommen sollen. Bestes Beispiel: "Dirty Dancing 2". Doch heute laufen im TV gleich mehrere gute Fortsetzungen. Ein ursprünglich als Fernsehfilm geplanter Streifen hat es sogar bis ins Kino geschafft! Neugierig geworden? Dann schaut mal in meine TV-Tipps rein.

Schon der erste Film war einfach nur herzerwärmend und urkomisch. Und Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker (2021) ist seinem Vorgänger absolut ebenbürtig! Wie der Titel bereits verrät, fühlt sich Peter Hase mal wieder vernachlässigt und erkundet auf eigene Faust die Großstadt. Was dabei rauskommt? Natürlich nichts als Ärger!

Erinnern Sie sich noch an Zac Efrons Karriere-Booster schlechthin? Richtig, High School Musical (2006)! Und davon gibt es heute die volle Dröhnung: Alle drei Filme (der letzte hat es sogar auf die große Kinoleinwand geschafft) rund um den smarten, singenden Troy Bolton (Efron) und seine große Liebe Gabriella (Vanessa Hudgens) sind ab dem frühen Abend zu sehen. Mitsingen ist natürlich Pflicht!

Nicht nur Barbara Salesch hatte in im vergangenen Jahr das (vermeintliche) Glück, eine Neuauflage ihrer Gerichtsshow zu erhalten, sondern auch Ulrich Wetzel mit Das Strafgericht . Warum sich der Jurist das Format nochmal antut, ist mir allerdings unklar. Schließlich hätte er auch einfach seinen wohlverdienten Ruhestand genießen können.

In meinem Familien- und Freundeskreis schwärmen so viele von The Witcher, dass ich nun keinen anderen Weg sehe, als endlich mit dieser Serie anzufangen. Aktuell läuft die dritte Staffel, danach soll niemand Geringeres als "Tribute von Panem"-Schnuckelchen Liam Hemsworth die Hauptrolle übernehmen. Noch ein Grund, um endlich einzuschalten!

Netflix