14.01.2024 06:50 TV-Tipps: Diese Koch-Show ist nur im Original gut

Was Ihr am Sonntag, dem 14. Januar 2024 auf keinen Fall verpassen dürft, lest Ihr hier in den TV-Tipps von TAG24.

Von Saskia Hotek

Dresden - Es ist Sonntag und viele von Euch überlegen sicherlich, was man mit dem freien Tag anfangen soll. Bis zum Abend verpasst Ihr im Fernsehen zumindest nichts. Interessant wird meines Erachtens nur die Prime Time. Bei meinen TV-Tipps fiel es mir deshalb schwer, mich zu entscheiden. Ich werde am heutigen Sonntagabend wohl auf zwei Bildschirmen gleichzeitig schauen. Pflichttermin Seit Mittwoch läuft die erste von zwei Europameisterschaften in diesem Jahr in Deutschland: die Handball-EM. Nach dem Auftaktsieg hatte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (64) drei Tage lang Pause, was durchaus ungewöhnlich bei einem solchen Turnier ist. Nun muss die Mannschaft gegen Nordmazedonien ran und kann hoffentlich an ihre Leistungen von Mittwoch anknüpfen. 20.15 Uhr, ZDF Alfred Gislason (64) treibt sein Team am heutigen Sonntag wieder nach vorn. © IMAGO/Camera4+ Geheimtipp Spätestens seit ihrer Teilnahme an "Wer stiehlt mir die Show?" dürften viele Zuschauer gemerkt haben: Hazel Brugger (30) hat einen ganz feinen, intelligenten Humor. Den zeigt sie auch in ihrem dritten Bühnenprogramm Kennen Sie diese Frau? Es ist das bisher persönlichste. Sie sagt, sie habe dadurch auch mehr über sich selbst erfahren. 20.15 Uhr, 3Sat Hazel Brugger (30) geht bald mit ihrem neuen Bühnenprogramm auf Tour. © ZDF/Oliver Forstner Bloß nicht! Wenn Tim Mälzer und Steffen Henssler gegeneinander kochen, dann wird das Duell hitzig-witzig. Doch nun übernehmen zwei andere ihre Sendung: Fuchs und Strohe liefern ab! Die Idee, das Format auf weitere Köche zu übertragen, ist an sich nicht schlecht, doch wirklich unterhaltsam ist es nur mit den beiden Hamburger Köchen. 20.15 Uhr, VOX Viktoria Fuchs (34) und Max Strohe (42) übernehmen die Urlaubsvertretung im Lieferservice. © RTL/Hendrik Lüders Streaming Wer wie ich mal eine Pause von aufregenden, spannungsgeladenen Filmen und Serien braucht, sollte sich Der Doktor und das liebe Vieh (seit 2020) anschauen. Dabei handelt es sich um eine Feelgood-Serie, die einen mit einem guten Gefühl zurücklässt. Dazu noch niedliche Tiere und die wunderschöne Landschaft Nordenglands - perfekt zum Abschalten vom Alltag. Wow (ehemals Sky Ticket) Auf den Farmen in Yorkshire gibt es für die Tierärzte viel zu tun. © Playground & A3MI TAG24 wünscht viel Freude beim Fernsehen!

Titelfoto: RTL/Hendrik Lüders