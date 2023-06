TV-Tipps für den Samstag: Tut Euch das nicht an!

Die Weltklasse des Tennis-Sports kommt derzeit in Halle (Westfalen) zusammen. Bei den ATP Open 2023 kämpfen insgesamt 32 Teilnehmer vor mehr als 11.000 Zuschauern um den Sieg. Am heutigen Samstag steht das Halbfinale an, bevor am morgigen Sonntag das finale Endspiel ausgetragen wird. Der Wettkampf gilt als wichtiges Vorbereitungs-Turnier für Wimbledon.



14.10 Uhr, ZDF