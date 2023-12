24.12.2023 06:55 TV-Tipps für Heiligabend: Noch genauso frech wie früher

Was Ihr an Heiligabend nicht im Fernsehen verpassen solltet, lest Ihr hier in den TV-Tipps von TAG24.

Von Saskia Hotek

Dresden - Ho, ho, ho: Es ist endlich so weit! Am heutigen Sonntagabend kommt der Weihnachtsmann und bringt die langersehnten Geschenke. Doch bis dahin dauert es noch ein paar Stunden. Damit die Wartezeit für Euch nicht zu langweilig wird, habe ich ein paar TV-Tipps für den Heiligabend zusammengestellt. Sie stimmen Euch perfekt auf das bevorstehende Fest ein. Pflichttermin Den kleinen Bären mit rotem Filzhut und blauem Dufflecoat muss man einfach lieben. Seit Kindheitstagen bin ich ganz begeistert von Paddington und kann bis heute nicht umschalten, wenn die beiden Filme mit dem Bären im Fernsehen laufen. Der 2017 erschienene zweite Teil punktet mit einer liebenswerten Abenteuergeschichte und einem hochkarätigen Cast. 15.45 Uhr, ZDFneo Paddington der Bär mit dem roten Filzhut verzaubert Euch an Heiligabend. © ZDF/Jay Maidment/Susie Allnut Geheimtipp Seit 50 Jahren verzaubert Aschenbrödel zur Weihnachtszeit die Fernsehzuschauer. Der Film gehört in vielen Familien zur festlichen Tradition. Die Märchenreise: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (2023) wandelt nun auf den Spuren des Klassikers und deckt das ein oder andere Geheimnis auf. Sie zeigt auch, warum Aschenbrödel bis heute eine moderne Märchenfigur ist. 14.40 Uhr, Das Erste Das Märchen um Aschenbrödel darf in der Weihnachtszeit natürlich nicht fehlen. © Degeto/WDR Bloß nicht! Alle Jahre wieder grüßt der Heiligabend mit Carmen Nebel. Und alle Jahre wieder zappe ich schnell weiter, wenn die Sendung auf meinem Fernseher erscheint. Die Heimeligkeit im Hütten-Studio wirkt aufgesetzt und wenig authentisch. Und dann singen auch noch Mark Keller und Matze Knop. Das ist zu viel des Guten - zumindest für mich ... 20.15 Uhr, ZDF Mark Keller zeigt bei Carmen Nebel, dass er nicht nur Schauspieler ist. © ZDF/Sascha Baumann Streaming Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da! Es gibt nämlich Neue Geschichten vom Pumuckl (2023). Es ist, als sei der Kobold mit den roten Haaren nie weg gewesen. Die 13 Folgen weisen denselben Charme wie früher auf. Und mit Florian Brückner, er spielt den Neffen von Meister Eder, haben die Serien-Macher den idealen Nachfolger für Gustl Bayrhammer gefunden. Rundum gelungen! RTL+ Noch genauso so frech wie früher: Bei RTL+ gibt es neue Geschichten von und mit dem Pumuckl. © RTL/NEUESUPER TAG24 wünscht eine frohe TV-Weihnacht!

