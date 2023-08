12.08.2023 06:50 TV-Tipps für Samstag: Bei so viel Auswahl kann man sich kaum entscheiden

Was Ihr am heutigen Samstag nicht im Fernsehen verpassen solltet, lest Ihr hier in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Dresden - Dieses Programm hätte es wirklich an den regnerischen Tagen gebraucht: Pünktlich zur Rückkehr des Sommers zeigen die Fernsehsender am heutigen Samstag so viele gute Filme und Dokumentationen, dass man sich gar nicht entscheiden kann. Dabei möchte man jetzt lieber draußen sein. Was Ihr im TV trotzdem nicht verpassen solltet, habe ich Euch hier zusammengestellt. Pflichttermin Im vorigen Jahr hatte ich das große Vergnügen, Alli Neumann (28) als Support Act bei Coldplay im Berliner Olympiastadion live erleben zu dürfen. Die Sängerin kannte ich vorher nur in ihrer Rolle im Drama 3 1/2 Stunden (2021). Darin spielt sie eine junge Musikerin, die sich am Tag des Mauerbaus im Interzonenzug entscheiden muss, ob sie zurück in die DDR fährt oder vorher im Westen aussteigt. 20.15 Uhr, NDR Alli Neumann (28) ist nicht nur eine talentierte Musikerin, sondern kann auch überzeugend schauspielern. © ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller Geheimtipp Über Schiedsrichter wird meistens nur gesprochen, wenn sie Fehlentscheidungen auf dem Fußballplatz treffen. Auf Profi-Ebene gibt es öffentliche Diskussionen. In unteren Ligen hingegen wird es schnell persönlich. Die Dokumentation Schiri - wir wissen, wo dein Auto steht! (2023) zeigt Hobby-Schiedsrichter, die auf dem Platz Beleidigungen oder sogar körperliche Gewalt erfahren haben. 17.15 Uhr, BR Manche Schiedsrichterentscheidungen gefallen nicht jedem Fußballfan. © dpa/Patrick Seeger Bloß nicht! Als Das Geheimnis der Mumie (2001) in der Fernsehzeitung angekündigt wurde, habe ich mich erst einmal gefreut. Schließlich fasziniert mich die Filmreihe mit Brendan Fraser in der Hauptrolle bis heute. Doch zu meiner Ernüchterung habe ich feststellen müssen, dass es sich um eine mir bisher unbekannte Zeichentrickserie handelt. Und Zeichentrickserien mag ich überhaupt nicht. 11.20 Uhr, Pro7maxx "DIe Mumie" gibt es auch als Zeichentrickserie. © Universal Cartoon Studios Streaming Wer dachte, das höfische Protokoll bei den Windsors oder anderen europäischen Königshäusern sei streng, der wird bei Marie Antoinette (2022) eines Besseren belehrt. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts herrschte bei Hofe eine eiserne Disziplin und (Rang-)Ordnung, die die herzliche und emotionale Marie Antoinette (Emilia Schüle, 30) von Beginn an zu spüren bekommt. Disney+ Louis Cunningham (25) und Emilia Schüle (30) spielen das junge Königspaar Ludwig XVI und Marie Antoinette. © Disney+ Viel Spaß beim Einschalten!

Titelfoto: ARD Degeto/REAL FILM/AMALIA Film/Bernd Schuller