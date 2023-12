30.12.2023 06:49 Dieser Show-Ableger muss echt nicht sein

Was Ihr am heutigen Samstag nicht im Fernsehen verpassen solltet, lest Ihr hier in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Dresden - Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, und das merkt man dem Fernsehprogramm auch an. Es häufen sich die Jahresrückblicke und TV-Klassiker werden auch wieder vermehrt gezeigt. Was Ihr auf keinen Fall verpassen solltet, habe ich Euch in meinen TV-Tipps für den heutigen Samstag zusammengestellt. Pflichttermin Für mich als Quiz-Fan ist dieser Jahresrückblick Pflicht: 2023 – Das Quiz. Kai Pflaume (56) übernimmt erstmals die Moderation. Ich bin gespannt, ob und wenn ja, welche Neuerungen es gibt. Denn die Rate-Gäste sind (fast) wie immer dieselben: Günther Jauch (67), Barbara Schöneberger (49), Jan Josef Liefers (59) und Florian Silbereisen (42). 20.15 Uhr, Das Erste Kai Pflaume (56) gibt seine Moderationspremiere beim Jahres-Quiz. © rbb/ARD/NDR/Petra Stadler/Brand New Media Geheimtipp Einer der niedlichsten Pixar-Filme ist meines Erachtens Findet Nemo (2003). Er weckt bei mir schönste Kindheitserinnerungen. Wohl auch deshalb habe ich mir dann als Erwachsende die Fortsetzung Findet Dorie (2016) nicht entgehen lassen. Beide Filme eignen sich bestens für einen gemeinsamen Filmnachmittag mit der Familie. 15.05/16.55 Uhr, RTL "Findet Dorie" ist ein Spaß für Groß und Klein. © Disney/Pixar Bloß nicht! Mich nervt bei erfolgreichen Sendungen, dass immer wieder neue Ableger dazukommen, so wie Ninja Warrior Germany Kids. Dadurch taucht das Format gefühlt ständig im Programm auf und verliert seinen Reiz. Wie wäre es stattdessen mit "Willst du gelten, dann mach dich selten"? So wäre die Show etwas Besonderes und nicht inflationär. 19.30 Uhr, Super RTL Bei "Ninja Warrior Germany Kids" kommt es zum Kräftemessen zwischen jungen Sportlern. © SuperRTL Streaming Wahnsinn, wie Künstliche Intelligenz in Filmen zum Einsatz kommt. In Indiana Jones und das Rad der Zeit (2023) wird Harrison Ford (81) über 40 Jahre jünger gemacht, und es wirkt täuschend echt. Wenn ich es vorher nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, dass es sich um altes Filmmaterial von früheren Drehs handelt. Deshalb lohnt es sich umso mehr, sich das große Finale der Film-Reihe anzusehen. Disney+ Harrison Ford (81) darf im großen Finale von "Indiana Jones" nicht fehlen. © Disney + TAG24 wünscht gute Unterhaltung!

