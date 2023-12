TV-Tipps für Samstag: Hier hilft auch keine Maskerade

Dresden - In gut einer Woche lässt sich der alte Herr im roten Mantel blicken und verteilt die Geschenke. Doch bis es so weit ist, kann es mitunter noch ziemlich (weihnachts-)stressig werden. Da kommt eine Verschnaufpause auf der Couch gerade recht. Damit diese möglichst unterhaltsam wird, habe ich meine TV-Tipps für Euch zusammengestellt.

Unglaublich, aber wahr: Ich habe es noch nicht einmal geschafft, den oscarprämierten Klassiker E.T. - Der Außerirdische (1982) in voller Länge zu schauen. Mehrmals begann ich den Film bereits, doch bei jedem Versuch wurde ich bisher unterbrochen. Zeit, das endlich zu ändern. Dieses Mal hält mich nichts ab.

Wenn sie einem nicht auf die Nerven gehen, dann muss man die Bananen liebenden Minions (2015) einfach mögen. Die kleinen gelben Wesen, die zuerst als Sidekick in den beiden Teilen von "Ich - Einfach unverbesserlich" auftauchten, bereiten einem immer gute Laune. Völlig zu Recht haben sie nicht nur ein eigenes Spin-off bekommen.

Barbara Schöneberger (49) legt sich wieder auf die Lauer, um ahnungslose Menschen mit versteckter Kamera reinzulegen. Doch so ahnungslos müssten die "Opfer" von Verstehen Sie Spaß? eigentlich nicht sein. Viele der Lockvögel erkennt man trotz der Maskerade eindeutig. Und die Situationen sind immer viel zu absurd, als dass sie wahr sein könnten.

Als Kind hätte ich mir gut vorstellen können, auf die Pacific Coast Academy von Zoey 101 zur Schule zu gehen. Der Campus, der direkt am Strand lag, verfügte über ein eigenes Kino und eine Sushi-Bar. Dazu erlebten Zoey Brooks (Jamie Lynn Spears, 32) und ihre Freunde einen verrückten Schulalltag. Was aus ihnen geworden ist, erfährt man nun in der Film-Fortsetzung Zoey 102 (2023).

Paramount+