TV-Tipps für Sonntag: Deutschlands Top-Produktion nach endlosem Warten zurück!

Was mich bei der vierten Staffel von Babylon Berlin (startet am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten) wieder einmal fasziniert hat, ist die Musik, die in der Serie zu hören ist. Deshalb dürfte Babylon Berlin in Concert ein wahres Hörerlebnis werden. Zum ersten Mal wurde der unverwechselbare Soundtrack live im Theater des Westens inszeniert - Auftritte von Meret Becker (54) und Max Raabe (60) inklusive.

23.35 Uhr, Das Erste