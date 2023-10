TV-Tipps für Sonntag: Diese Thriller-Serie ist alles andere als ein Albtraum

Bei den TAG24-TV-Tipps ist am heutigen Sonntag eine packende Thriller-Serie dabei.

Von Saskia Hotek

Dresden - Schwuppdiwupp, schon wieder ist eine Woche vorbei. Bevor es voller Tatendrang am Montag zur Arbeit geht, steht am heutigen Sonntag nochmal Zeit für Entspannung an. Am besten geht das natürlich auf der Couch. Ich habe für Euch meine TV-Tipps herausgesucht, damit es Euch vor dem Fernseher nicht langweilig wird.

Pflichttermin

In den Supermärkten stehen schon lange Spekulatius, Dominosteine & Co. in den Regalen. So langsam sollte man sich bewusst werden, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Die schönste Zeit des Jahres verbinde ich aber auch mit der Darts-WM. Um einen Eindruck davon zu bekommen, auf welchem Leistungsstand die Besten dieses Sports sind, lohnt es sich, den Darts: World Grand Prix anzuschauen. 20 Uhr, Sport 1

Peter Wright (53) nimmt auch am Darts: World Grand Prix teil. © DPA/Jürgen Kessler

Geheimtipp

Früher konnte ich es kaum erwarten, dass eine neue Folge von "Berlin, Berlin" ausgestrahlt wird. So sehr hat mir die Geschichte von Lolle (Felicitas Woll, 43), Sven (Jan Sosniok, 55) und Hart (Matthias Klimsa, 52) gefallen. Deshalb war die Freude bei mir groß, als mit Berlin, Berlin - Der Kinofilm (2020) endlich eine Fortsetzung veröffentlicht wurde. 0.25 Uhr, Das Erste

Felicitas Woll (43) und Jan Sosniok (55) spielen wieder ihre bekannten Rollen. © ARD Degeto/RBB/Real Film/Letterbox/Stefan Erhard

Bloß nicht!

Spongebob Schwammkopf ist Kult, auch wenn die Geschichten wirklich sinnlos sind - ebenso wie das Spin-off Die Patrick Star Show. Darin steht Spongebobs bester Freund, der Seestern Patrick, im Mittelpunkt. Doch leider funktioniert diese Sendung nicht, denn es fehlt der gelbe Schwammkopf. Da bleibe ich lieber beim Original. 16 Uhr, Nickelodeon

"Die Patrick Star Show" könnt Ihr Euch sparen. © Nickelodeon

Streaming

Schon lange nicht mehr hat mich ein Buch so in seinen Bann gezogen wie Liebeskind von Romy Hausmann. Die Geschichte von Lena, die mit ihren zwei Kindern und deren Vater in einer Waldhütte lebt, ist ein packend erzählter Thriller. Eines Tages gelingt der Frau die Flucht, doch damit setzt sich ihr Albtraum fort. Ich bin gespannt, ob die neue Netflix-Serie dem Buch gerecht werden kann. Netflix

Die Serie "Liebeskind" ist nichts für schwache Nerven. © Courtesy of Netflix