TV-Tipps für Sonntag: Ein sehr kurzweiliger und amüsanter "Wettstreit"

TV-Tipps für Sonntag, 25. Juni 2023: TAG24 hat für Euch einen Pflichttermin, einen Geheimtipp, Streaming und Etwas, das Ihr bloß nicht einschaltet solltet.

Von Maximilian Schiffhorst

Deutschland - Ihr habt für den heutigen Samstag noch keine Pläne? Dann findet Ihr vielleicht auf der Couch vor dem Fernseher ein unterhaltsames Tagesprogramm. TAG24 hat für Euch ein paar Favoriten zusammengestellt!

Pflichttermin

Ein echter Komödien-Klassiker wartet am Abend im TV. In Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück verkörpert Hauptdarstellerin Renée Zellweger (54) eine frustrierte Single-Lady, die auf der Suche nach dem perfekten Mann ihr Leben umkrempelt. Mit Witz und Charme angelt sich Jones schließlich einen gut aussehenden Typen. Doch der meint es nicht wirklich ernst. 20.15 Uhr, RTLZWEI

Renée Zellweger (54) spielt die Hauptrolle in Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück. © RTLZWEI

Geheimtipp

Sportlich wird es bei den European Games in Krakau (Polen). Das alle vier Jahre stattfindende Event richtet Wettkämpfe in 22 olympischen Disziplinen aus - darunter 18 Sportarten, bei denen es um die Olympia-Qualifikation geht. Für die deutsche Mannschaft treten 287 Athleten an - so etwa im Badminton, Taekwondo und Skispringen.

ab 15.45 Uhr, ZDF

Das aktuelle sportstudio widmet sich den European Games. © Maximilian von Lachner/ZDF

Bloß nicht!

In der Primetime werden wieder die Hüllen fallen gelassen: Hartgesottene Camper ziehen bei Yes we camp vor der Kamera blank und präsentieren stolz ihr Wohnmobil. FKK, Sonne und Freizeitspaß verspricht die neue Staffel des Formats. Doch wirklich Lust aufs Campen machen die Beteiligten nicht. Mein Eindruck: Hier ist mehr gewollt als gekonnt.

20.15 Uhr, Kabel1

Michaela (links) und Monika sind bei Yes we camp dabei. © kabel eins

Streaming

17 schwule Single-Männer suchen ihren Mr. Right: Kürzlich ist die erste Staffel der Datingshow Charming Boys gestartet. In einer thailändischen Villa wird ausgiebig gequatscht, gekuschelt und geknutscht. Der Kniff: Nur wer einen Partner findet, darf weiterhin in der Traum-Location bleiben und auf 10.000 Euro hoffen. Ein sehr kurzweiliger und amüsanter "Wettstreit". RTL+

Aaron (links) und Tim kommen sich näher – werden aber auf Distanz gehalten. © RTL