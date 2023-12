TV-Tipps für Sonntag: Hier wird die Mottenkiste aufgemacht

Dresden - In einer Woche ist es schon so weit: Heiligabend rückt immer näher. Wer dem Weihnachtsstress für kurze Zeit entfliehen will, kann einen Ausflug in die Welt des Fernsehens machen. Von der Couch aus habt Ihr den besten Blick darauf. Am heutigen Sonntag ist sogar einiges im Programm, was wenig mit Weihnachten zu tun hat.