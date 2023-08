TV-Tipps für Sonntag: "The Rock" macht den Unterschied

Dresden - Mal heiß, mal kalt - mal Sonne, mal Regen: So abwechslungsreich wie das Wetter in diesem Sommer ist auch das Fernsehprogramm am heutigen Sonntag. Ihr habt eine große Auswahl im Angebot. Wem die Entscheidung allerdings etwas schwerfällt, für den habe ich meine Favoriten herausgesucht.

"The Rock" macht manchmal eben den Unterschied: Seit Dwayne Johnson (51) bei Fast & Furious mitspielt, bin ich erst so richtig Fan der rasanten Filmreihe geworden. In Fast & Furious 6 (2013) wird die Grundlage für die Handlung der folgenden Teile gelegt. Und eines sollte man im Hinterkopf haben: In diesem Film ist nichts, wie es scheint. Das wird in den Fortsetzungen aber erst klar.

20.15 Uhr, Sat.1