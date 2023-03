TV-Tipps für Sonntag: Tom Cruise hatte schon bessere Filme als diesen

Pflichttermin

Meine Lieblingsquizshow Wer stiehlt mir die Show? ist zurück und das überraschender denn je. Schon in der ersten Folge der neuen Staffel konnte die Wildcard-Teilnehmerin Helena den Moderationsplatz von Joko Winterscheidt an sich reißen und stellte eine Woche später eine fulminante Show auf die Beine. Ich bin gespannt, wie es in Folge drei nun weitergeht. Denn man weiß nie, was einen erwartet.

20.15 Uhr, ProSieben