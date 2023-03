25.03.2023 07:01 TV-Tipps Samstag: Ein dramatischer Abschied steht bevor!

Im TV-Dschungel gibt es so manches zu entdecken. Wann es sich heute lohnt, einzuschalten, lest ihr in unseren TV-Tipps.

Von Nadine Steinmann

Dresden - Und schon ist der März (fast) geschafft. Nach so einem langen und arbeitsreichen Monat wird es Zeit, die Füße hochzulegen und zu entspannen. Und für beste Unterhaltung ist mit unseren TV- und Streamingtipps ebenfalls gesorgt. Pflichttermin Ich habe das Kinderbuch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende geliebt. 2018 kam die abenteuerliche Geschichte mit Henning Baum als Realverfilmung auf die Kinoleinwand. Und auch wenn die computeranimierten Effekte manchmal zu wünschen übrig lassen, ist der Film doch eine wunderbare Reise in die eigene Kindheit. Kurzum: ein Film für die ganze Familie. 20.15 Uhr, SAT.1 Henning Baum (50, l.) und Solomon Gordon (18) als Lokomotivführer Lukas und Jim Knopf © dpa/Ilze Kitshoff Geheimtipp Wenn man an Robert Downey Jr. und sein filmisches Schaffen in den vergangenen Jahren denkt, fällt vielen wohl seine Rolle als "Iron Man" ein. Doch tatsächlich war der Schauspieler auch als der wohl berühmteste Detektiv der Welt unterwegs. Sherlock Holmes: Spiel im Schatten (2011) bietet gleichermaßen Action und Spaß sowie einen großartigen Hauptdarsteller! 22.25 Uhr, SAT. 1 Dr. Watson (Jude Law, 50), l. muss um sein Leben fürchten. Sherlock Holmes (Robert Downey Jr., 57) versucht, seinem Gefährten zu helfen. © Warner Brothers Bloß nicht! Ich bin schon kein Fan der Formel 1, dementsprechend kann ich der Formel E ebenfalls relativ wenig abgewinnen. Denn ob die Rennfahrer nun mit einem Verbrenner oder mit einem Elektromotor ihre Runden drehen, ändert meiner Meinung nach nichts an dem geringen Unterhaltungswert. 17.30 Uhr, ProSieben Die Formel E geht am Wochenende wieder an den Start. © dpa/ProSieben Streaming Ich fasse es nicht, dass dieser Tag tatsächlich gekommen ist. Ab dem 24. April zeigt ProSieben die allerletzte Staffel von Grey's Anatomy mit Hauptdarstellerin Ellen Pompeo, die nach über 400 Folgen tatsächlich Abschied feiert. Grund genug für mich, um vorher in Erinnerungen zu schwelgen und die vorangegangenen Staffeln erneut zu schauen. Doch Achtung: Bei so viel Drama solltet ihr stets die Taschentücher bereithalten. Disney+ Sie ist das Gesicht der Serie. Doch nach der 19. Staffel steigt Ellen Pompeo (53) bei "Grey's Anatomy" aus. © dpa/ProSieben TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!

Titelfoto: dpa/ProSieben