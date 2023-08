TV-Tipps: Sorgt der Fernsehgarten wieder für Empörung?

Das wird aber auch Zeit, dass die Reunion von Daniel Radcliffe (34), Emma Watson (33) und Rupert Grint (35) & Co. endlich im Free-TV gezeigt wird. Bei der Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter (2021) blicken die Schauspieler zurück auf die acht Filme und erzählen herzerwärmende Anekdoten. Dabei wird auch klar, wie ähnlich die Darsteller ihren Figuren sind.

Warner Bros Entertainment Inc.

Völlig zu Recht hat Helen Mirren (78) für diese Rolle 2007 den Oscar erhalten: Keine spielt Die Queen (2006) so einfühlsam und überzeugend wie die Britin. Mit ihrer Performance kann auch Imelda Staunton (67), die Elizabeth II. ab der fünften Staffel von "The Crown" darstellt, bei Weitem nicht mithalten. Deshalb schau ich mir lieber Helen Mirren an - auch ein 101. Mal.

22.35 Uhr, sixx