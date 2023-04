TV-Tipps: The Masked Singer ist zurück - doch lohnt sich das Einschalten?

Der Samstag ruft und somit auch das TV-Programm. Doch was lohnt sich und was nicht? Hier kommen meine TV-Tipps.

Wer grundsolide Film-Unterhaltung am Samstagabend sucht, für den hat ZDFNeo das Mystery-Drama Rendezvous mit Joe Black (1998) im Programm. Und wer einfach nur 180 Minuten lang lächerlich attraktive Menschen bestaunen will, der kann den Ton stumm stellen, sich an Brad Pitt und Claire Forlani (Halleluja) in deren Blütezeit ergötzen und kommt so ebenfalls voll auf seine Kosten.



20.15 Uhr, ZDFNeo