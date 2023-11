Wenn sich diese beiden Köche zusammentun, ist der Unterhaltungsfaktor hoch

Tim Mälzer (52) und Steffen Henssler (51) sind jeder für sich schon sehr amüsant. Doch wenn sich die beiden Köche zusammentun, kommt dabei ein TV-Format heraus, das den Unterhaltungsfaktor in die Höhe treibt. Bei Mälzer und Henssler liefern ab! müssen die beiden ihr Improvisationstalent am Herd unter Beweis stellen und unter Zeitdruck leckere Menüs kreieren. Ein Genuss!

Wer am heutigen Sonntag nicht ausschlafen kann oder will, den erwartet tierische Unterhaltung. Mit Ein Schweinchen namens Babe (1995) und Schweinchen Babe in der großen Stadt (1998) laufen in den Morgenstunden zwei niedliche Abenteuerfilme, die perfekt für die ganze Familie sind. So lässt es sich gemütlich in den Sonntag starten.

7/8.45 Uhr, RTL