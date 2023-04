TV-Tipps: Will Smith kann nicht nur Ohrfeigen!

Das Schöne an Feiertagen: Das Fernsehprogramm ist rappelvoll mit guten Angeboten. Und auch der Ostermontag hat so einiges zu bieten - insbesondere für Fans von Magie, Fantasy und Science-Fiction. Im letztgenannten Genre wartet sogar eine äußerst lohnenswerte Heimkino-Premiere. Also unbedingt einschalten!

Fans von Will Smith kommen heute voll auf ihre Kosten. So mimt er zur Primetime in "Gemini Man" einen knallharten Auftragskiller. In der Rolle des wünscheerfüllenden Dschinnis ist er dagegen bereits am Nachmittag zu sehen. Die Realverfilmung von Aladdin (2019) ist ein farbenfrohes, musikalisches Spektakel, das man nicht verpassen sollte!

14.45 Uhr, Sat.1