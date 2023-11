Diesmal wirklich: Mach's gut, Thomas!

Dresden - Das letzte triste - und voraussichtlich schneereiche - Wochenende ohne Weihnachtsmärkte steht vor der Tür. Wie gut, dass im TV nicht nur ein großer Abschied bevorsteht, sondern auch die ersten Weihnachtsfilme für Vorfreude sorgen. Was Ihr heute auf keinen Fall verpassen dürft, verrate ich Euch in meinen TV-Tipps.

Eigentlich hatte ich mich innerlich schon vor zwei Jahren von Wetten, dass..? und Thomas Gottschalk verabschiedet. Doch nun steht der erneute - mutmaßlich endgültige - Abschied bevor. Also werde ich wieder einschalten. Schließlich bin ich mit Thommy, seinen kuriosen Wetten und den großartigen Künstlern in seiner Show aufgewachsen.

Als der weltweit bekannteste Weihnachtssong 2019 einen eigenen Film bekam, war ich zunächst skeptisch. Doch Last Christmas mit Emilia Clarke ("Game of Thrones") in der Hauptrolle ist durchaus unterhaltsam und lässt der kultigen Songzeile "I gave you my heart" eine ganz neue, herzerwärmende Bedeutung zukommen.

20.15 Uhr, RTL