Dieser Mann verbreitet Angst und Schrecken

In den TAG24-TV-Tipps findet ihr die Gründe, warum Ihr am Sonntag den Fernseher anschalten solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Wer am heutigen Sonntag die Woche ganz gemütlich ausklingen lassen will, kann es sich auf dem Sofa gemütlich machen. In unseren TV-Tipps findet Ihr die Highlights.

Pflichttermin

Für Marie (Chantal Lauby, 76) und Claude (Christian Clavier, 72) steht die Familie über allem. © dpa/Neue Visionen

Im ersten Teil wollte Claude Verneuil (Christian Clavier, 72) seine vier Schwiegersöhne, die aus verschiedenen Ländern stammen, noch loswerden. Nun versucht er in Monsieur Claude II (2019), die besseren Hälften seiner Töchter davon zu überzeugen, mit ihren Familien in Frankreich zu bleiben. Dieser Sinneswandel kommt überraschend. 17 Uhr, 3Sat

Geheimtipp

Ein Jahr lang ist in Chemnitz volles Programm angesagt. © PR

Die Dokumentation Chemnitz 2025 wirft einen Blick auf die neue Kulturhauptstadt Europas. Der von der Europäischen Union vergebene Titel ist eine große Chance, die Stadt nachhaltig zu verändern. Unter dem Motto "C the Unseen" will die Stadt bisher Ungesehenes sichtbar machen und damit Touristen anlocken - hoffentlich nicht nur im Kulturhauptstadtjahr. 00.35 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

Der Film "Old" ist eine Enttäuschung. © RTL2/Eliza Scanlen

Es ist ein paradiesischer Privatstrand, an dem zwei Familien einen Urlaubstag verbringen wollen. Doch irgendetwas stimmt an diesem traumhaften Ort nicht. Die Urlauber altern in Windeseile. Die Grundidee von Old (2021) klingt ziemlich vielversprechend. Der Thriller beginnt stark und bleibt weitestgehend spannend - bis auf das enttäuschende Ende, welches den ganzen Film zunichtemacht. 20.15 Uhr, RTLZWEI

Streaming

Der Rattenfänger (Götz Otto, 57) treibt in Hameln sein Unwesen. © ZDF/Roland Guido Marx