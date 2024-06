Dieser Film ist niveaulos, stumpf und kaum auszuhalten

Deutschland - Ihr habt am heutigen Samstagabend noch keine Pläne? Dann lohnt sich vielleicht ein Blick in unsere TV-Tipps .

Das Nördliche Breitmaulnashorn ist so gut wie ausgestorben! Die Doku Das letzte weiße Nashorn (2019) erzählt die mitreißende Geschichte zwei junger kenianischer Ranger, die sich um die letzten dieser noch lebenden Großsäuger der Art kümmern. Eine melancholische Reise über Verlust, die ihre Zuschauer dennoch mit ein wenig Hoffnung zurücklässt.

Eine Großstadt-Romanze, die Lust auf indisches Essen macht und zeitgleich eine märchenhafte Geschichte rund um Einsamkeit sowie Anerkennung erzählt, ist Lunchbox (2013). Eine junge Hausfrau und ein älterer Witwer finden durch eine falsche Zustellung eines Lieferdienstes in Mumbai zusammen. Ein cineastischer -Gourmet-Genuss!

Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt (2024), eine Doku über das Internetforum "4chan". Was mit harmlosen Scherzen in Bildform begann, bot später Nährboden für gleichgesinnte Rechtsextreme, QAnon-Anhänger sowie Verschwörer und mündete im gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol. An vielen Stellen verkürzt und oberflächlich, dennoch erschreckend real.



