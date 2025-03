08.03.2025 07:31 Wo sind die guten Samstagabend-Shows hin?

Was heute am Samstag, dem 8. März 2025, im Fernsehen interessant ist, erfahrt Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Heute ist Internationaler Frauentag, der auf Gleichberechtigung und Emanzipation von Frauen aufmerksam machen soll. In der Geschichte gab es zahlreiche Frauen, die Bedeutendes geleistet haben. Einige dieser Biografien werden am heutigen Samstag im Fernsehen gezeigt, wie Ihr in meinen TV-Tipps lesen könnt. Pflichttermin Elizabeth II. (Helen Mirren, 79) erlebte in den 1990er-Jahren mehrere private Krisen. © LEONINE Studios Nachdem Anfang dieser Woche in Los Angeles die Oscars verliehen wurden, bin ich wieder auf den Geschmack gekommen, mir frühere Filme anzuschauen, welche die begehrte Auszeichnung in den vergangenen Jahren erhalten haben. Mein Favorit: Die Queen (2006). Mit Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (79) als Hauptdarstellerin ist der Film eine Hommage an die legendäre Monarchin. 20.15 Uhr, BR Geheimtipp Alice Schwarzer (82, r.) traf bei den Dreharbeiten ihr Alter Ego, dargestellt von Nina Gummich (34). © rbb/ARD/Alexander Fischerkoesen Die einen feiern sie, andere hassen sie. Alice Schwarzer (82) ist Deutschlands bekannteste Feministin und hat in der Vergangenheit viel für die Gleichberechtigung von Frau und Mann getan. Wie schwer dieser Weg zu Beginn in den 1960er-/70er-Jahre war, wird im Zweiteiler Alice (2022) erzählt. Nina Gummich (34) spielt die Publizistin meines Erachtens darin überragend. 12.30 Uhr, SWR Bloß nicht! Elton (53) moderiert den Wettkampf der zwölf Kandidaten. © RTL/Willi Weber Wo ist die Zeit mit den guten Samstagabend-Shows hin? Wenn ich auf RTL schalte, werde ich sie definitiv nicht finden. Dort läuft Eltons 12 und dieses Format hat deutliche Parallelen zu "Schlag den Raab". Die Kandidaten spielen um 100.000 Euro und treten in Zweier-Duellen gegeneinander an. Einziger Unterschied: Statt zwei gibt es zwölf Teilnehmer. 20.15 Uhr, RTL Streaming Herzogin Meghan (43) zeigt ihren Lifestyle. © Courtesy of Netflix Für mich als Royal-Fan ist With Love, Meghan (2025) ein absolutes Muss. Die Herzogin von Sussex meldete sich mit Jahresbeginn bei Instagram zurück - natürlich mit der Absicht, ihre neue Lifestyle-Sendung dort zu bewerben. Bei mir haben ihre Beiträge schon Wirkung gezeigt, denn ich werde mir das neue Format definitiv anschauen. Netflix Ich wünsche Euch viel Spaß beim Zuschauen!

