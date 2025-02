Zum Brüllen! Rabbi liebt Sexpodcasterin

Bei In Time - Deine Zeit läuft ab (2011) geht es um ein kostbares Gut: die Zeit. In dem Science-Fiction-Film werden Lebensjahre zur Währung. Die Reichen leben ewig, die Armen sterben früh. Mittendrin: Der im Ghetto aufgewachsene Will Salas (Justin Timberlake, 44), der zufällig über 100 Lebensjahre geschenkt bekommt. Damit will er à la Robin Hood das System und die profitierenden Finanzmoguln stürzen.

Adam Brody (45) habe ich zuletzt bei "O.C. California" gesehen - und wie habe ich diese Serie geliebt! Auch in Nobody Wants This erinnern mich einige Bewegungen des Schauspielers an den verpeilten Seth Cohen. Was Brodys Kult-Rolle mit der neuen gemeinsam hat? Beide sind jüdisch! In dem mehrfach Golden-Globe-nominierten Netflix-Hit spielt er sogar einen Rabbi, der sich in eine Sex-Podcasterin verliebt. Herrlich!

Netflix

