45 Sekunden für 99 Gegner: Opdenhövel lobt bei "The Floor" 100.000 Euro Preisgeld aus

Unterföhring - In den USA ist das Strategie-Quiz "The Floor" bereits erfolgreich auf den Mattscheiben zu sehen, nun kommt das Format auch zu Sat.1 .

Der Boden ist Drama: Wer kann 99 Kontrahenten aus dem Spiel quizzen? Spielleiter Matthias Opdenhövel (53) möchte es bei "The Floor" rausfinden. © Seven.One/Willi Weber

Während das Original von Schauspieler Rob Lowe (59, "Wayne's World", "The West Wing") präsentiert wird, übernimmt die Aufsicht im deutschen Ableger TV-Moderator Matthias Opdenhövel (53).

Um in dem Quiz zu überstehen, muss man auf mehreren Gebieten besser – oder schneller – sein, als die 99 Konkurrenten, die mit auf dem Spielfeld stehen.

"Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer erhört am schnellsten Bands an ihren Songs? Wer errät am schnellsten Kinderserien anhand von vier Hinweisen? Wer erwischt am schnellsten die richtige Antwort auf Fragen über Religionen?", nennt der Sender ein paar Beispiele.

"Am Ende bleibt von 100 Kandidaten nur ein Sieger auf dem Feld", erklärt Opdenhövel das Grundprinzip. "Das Themenspektrum ist riesig, der Zeitdruck verzeiht kaum Fehler."

Grundprinzip schön und gut, aber was genau unterscheidet "The Floor" von den gefühlt 372. anderen aktuellen Quiz-Shows im derzeitigen deutschen Fernsehen?