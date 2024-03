Viel Action und Spannung: So rasant und cool wird dieser Sonntag

Das TV-Programm am heutigen Sonntag, den 3. März 2024, hat wieder einiges zu bieten. Mit den TAG24-Tipps bekommt ihr einen Überblick.

Von Saskia Hotek

Dresden - Der heutige Sonntag wird rasant - zumindest, was das Fernsehprogramm angeht. Die TV-Sender haben geballte Action und Spannung in verschiedenen Kategorien zu bieten. Was genau ich damit meine, lest Ihr hier in den TV-Tipps.

Pflichttermin

Die Handlung von Fast & Furious 9 (2021) mag völlig absurd und unrealistisch sein, vor allem das Ende - so viel kann ich vorab schon verraten. Trotzdem bleibe ich an dieser Film-Reihe immer wieder hängen. Dass Helen Mirren (78) in den jüngsten Teilen mitspielt, finde ich einfach klasse. Wegen ihrer Coolness sticht ihre Figur der Magdalene "Queenie" Shaw besonders heraus. 20.15 Uhr, RTL

Helen Mirren (78) ist eine Bereicherung für die rasante Film-Reihe. © RTL/2020 Universal City Studios Productions LLLP

Geheimtipp

Rasant geht es im Eiskanal von Winterberg zu. Zum Abschluss der Bob-WM stellt sich die Frage, ob Francesco Friedrich (33) die doppelte WM-Sensation schafft und sich nach dem ersten Platz im Zweier-Bob auch noch die Goldmedaille im Vierer holt. Mit Adam Ammour (22) und Johannes Lochner (33) bekommt "Franz" die stärkste Konkurrenz aus dem deutschen Team. 16.15 Uhr, ZDF

Der Vierer-Bob wird als Formel-1-Wagen des Eiskanals bezeichnet. © imago/eibner

Bloß nicht!

Den Anschein einer Reste-Rampe hat das Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag für mich. Auch wenn die Moderatoren ihr Bestes geben, das Publikum am Sonntagmorgen zu unterhalten, lassen die Beiträge zu wünschen übrig. Viele davon liefen schon unter der Woche mehrfach im Programm und stellen so keinen Mehrwert dar. Wer auf frische Nachrichten hofft, wird enttäuscht. 9 Uhr, Sat.1

Simone Panteleit (47, l.) und Karen Heinrichs (49) können die Sendung auch nicht retten. © SAT.1/Claudius Pflug

Streaming

Ein tödliches Virus grassiert in Sløborn (ab 2020) und stürzt von dort aus ein ganzes Land ins Unheil. Die katastrophalen Auswirkungen dieser Pandemie bekommt Evelin Kern (Emily Kusche, 22) auf dramatische Weise zu spüren. Die Jugendliche und ihre drei kleinen Brüder sind plötzlich auf sich allein gestellt. Ob sie den Kampf ums Überleben gewinnen, zeigt sich nun in der finalen dritten Staffel. ZDF-Mediathek

Evelin Kern (Emily Kusche, 22) muss sich um ihre Familie sorgen. © ZDF/Syrreal Entertainment/Karolina Grabowska