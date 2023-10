Viele lieben diese Filme, aber für mich ist es mit über 30 zu spät

Der Horror-Thriller A Quiet Place (2018) von und mit John Krasinski spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der das kleinste Geräusch gefährliche Monster anlockt. Im Kino hat es kein Besucher gewagt, mit dem Popcorn zu rascheln oder am Strohhalm zu zutschen - ein cineastisches Erlebnis, gewiss auch in den eigenen vier Wänden.



23.05 Uhr, Sat.1