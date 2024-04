"Von Hecke zu Hecke": Hajo will bei Ingrid herumschrauben, doch er ist schlecht bestückt

Berlin - Ein schöner Schrebergarten beruhigt die Seele, aber macht auch jede Menge Arbeit. In der fünften Folge der Doku-Soap " Von Hecke zu Hecke " bei RTLZWEI wird wieder deutlich: Dank der tatkräftigen Hilfe der Nachbarn in der Berliner "Kleingartenanlage Bornholm" fällt vieles leichter.

"Das kommt davon, wenn man als Chaot alles in die Kiste hereinschmeißt und nicht sortiert", lautet die späte Erkenntnis des 59-Jährigen und es folgt ein Notfallplan: "Da müssen wir in das Gewinde reinschneiden." Schweißen habe erfahrungsgemäß auf Dauer nicht gehalten.

Leider macht dem Turbinenkranfahrer die Unordnung in seiner Hütte das Leben schwer.

So leicht lässt sich der Hobby-Handwerker aber nicht ins Bockshorn jagen.

Der Kaktusfan bietet direkt seine Nachbarschaftshilfe an. Als er sein Inventar durchgeht, bricht ein "Sch****" aus ihm heraus. Leider fehlen ihm zunächst die passenden Schrauben. "Die sind zu kurz", stellt Hajo bei genauerer Betrachtung fest.

Rentnerin Ingrid ist rüstig und rostet nicht. Von ihrem Vierteljahrhundert alten Gartentor kann sie das allerdings nicht behaupten: Es will einfach nicht mehr richtig schließen. Glücklicherweise gibt es noch Hajo, der direkt Rat weiß.

Modedesignerin Isabelle war schon lange nicht mehr in ihrem Garten und befürchtet jetzt das Schlimmste. © RTZLZWEI

Um das Tor fachmännisch zu verarzten, hat der Tausendsassa zwar einen Gewindebohrer, doch da ist es wieder - sein altes Problem: "Nur die passenden Schrauben habe ich nicht", beklagt er seine missliche Lage und wird am Ende doch noch fündig. Lachend zaubert er aus der hintersten Ecke zwei Schrauben hervor.

Frohen Mutes schreitet der Gartendoktor oben ohne voran und kann die 86-Jährige glücklich machen: Der handwerkliche Allrounder nimmt neben der Reparatur auch noch ein paar Schönheitskorrekturen vor und ist sich sicher: "Das dürfte halten, bis dass der Rost euch scheidet."

Und was geht sonst noch in der Kleingartenanlage? Cedric will mit seinem Kumpel Linus einen Apfelbaum entasten, während Modedesignerin Isabelle ihren Garten erstmals seit fünf Wochen wieder betritt.

Die zweite Staffel von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" läuft täglich um 14.55 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die neuen Folgen 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - und im Anschluss daran im Premium-Bereich.