"Von Hecke zu Hecke": Ronny bietet seinen Gästen Zucchini statt Geburtstagskuchen

Die Ur-Berliner Elke und Wolfgang freuen sich über eine Einladung zu Ronnys Geburtstag. Besonders Elke kann den leckeren Apfelkuchen von Ronnys Freund Steffen nicht abwarten. Doch Ronny macht bereits einige Tage vorher klar: "Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!".

Am Tag der Feier dann die große Überraschung: Statt warmen Apfel-Streusel-Kuchen gibt es gesunde Zucchini im Rührteig. Auch Vorstandssitzender Robert, sowie die 86-jährige Ingrid und Tochter Danni sind geladen. Und wie findet die Gesellschaft das Back-Experiment? "Sehr lecker! Gut gemacht, Großer!", so Rentnerin Elke. Und auch Robert ist überrascht: "Hätte nicht gedacht, dass Grünzeug so gut in einen Kuchen passt."

Margret kann währenddessen nach Tagen des Wartens endlich ihre gedörrten Tomaten weiterverarbeiten. Ihr Plan: Die Tomaten in Gläser abfüllen, mit Öl übergießen und somit bereit für den Winter machen.

Bei der Begutachtung der Tomaten fällt ihr allerdings auf, dass viele nicht trocken genug sind. Somit kommt leider nur eine kleine Menge zusammen, die für zwei Gläser reicht.

"Trotz der kleinen Menge lohnt es sich voll! Es ist super lecker. Außerdem war es das erste Experiment mit Tomaten. Allein der Weg dahin hat viel Spaß gemacht.", so die Hobby-Gärtnerin.