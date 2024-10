Polizei zerstört bei Razzia zwei Türen, doch Uwe Koch soll statt 3000 nur 50 Euro erhalten

Leipzig/Saalfeld - Es ist ein Unding, was in diesem Fall abgelaufen ist und wie eine Familie auf Kosten, für die sie nichts kann, sitzen gelassen wird. Bei einer Polizei-Razzia werden fälschlicherweise zwei Wohnungstüren zerstört. Zahlen will die Behörde dafür läppische 50 Euro.

Uwe Koch berichtet über einen Polizeieinsatz in seinem Haus - und die kostenintensiven Folgen. © MDR/MaximusFilm

Im Juni 2022 steht die Polizei im thüringischen Saalfeld vorm Haus von Uwe Koch und seiner Frau, in dem sie Wohnungen vermieten. Einer der Mieter werde im Zusammenhang mit Einbrüchen per Haftbefehl gesucht, berichtet die Einsatzleiterin. "Sie fragte mich, ob ich einen Ersatzschlüssel für die Wohnung habe, damit sie nicht so viel kaputtmachen müssen", berichtet der Geschädigte in der MDR-Sendung "Voss & Team".

Mit den Beamten sei er leise die Treppen hoch und gibt den Hinweis "ganz oben links". Allerdings brechen sie die Tür gegenüber auf, anschließend auch noch die "richtige".

Die Kochs fragen am Ende des Einsatzes, wer für den Schaden aufkomme. "Machen Sie sich bitte keine Gedanken", soll ein Polizist gesagt haben. "Diese Türen werden Ihnen von der Polizeidirektion voll ersetzt."

Von einer Tischlerei erhält Uwe Koch den Kostenvoranschlag in Höhe von knapp 3000 Euro, den er umgehend an die Rudolstädter Kriminalpolizeiinspektion weiterleitet. Diese erklärt dem Ehepaar, dass es "vermutlich durch die Handlungsdynamik" zu einem Missverständnis gekommen sei und deswegen zwei Türen zerstört wurden.