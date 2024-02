Kult-Kommentator Buschi teilt kräftig gegen Medien aus: Das ist der Grund

Auf Instagram verfasste der Kommentator ein langes Statement, in dem er davon sprach, immer mehr ins Grübeln darüber zu geraten, wo er sich selbst sehe und dass die 30 Jahre in der Öffentlichkeit unglaublich Energie gezogen hätten.

Am gestrigen Montag versetzte Buschmann seine Fans in Sorge.

Denn am heutigen Dienstag stellte Buschmann erneut auf Instagram klar, dass er überhaupt nicht von einem Abschied geredet habe.

"So, Leute, wer lesen kann, ist klar im Vorteil und das, was gerade passiert, ist exakt das, was ich so extrem bemängele an dem, wie wir generell miteinander umgehen und vor allem, wie die Medien funktionieren", schimpfte der 59-Jährige in einem Video.

"Ich habe gesagt, ich nehme mir jetzt mal eine Pause, insgesamt, und grübel und denke über ein paar Sachen nach. Ich habe nie von einem TV-Abschied oder einem generellen Social-Media-Abschied gesprochen", betonte der Fußball-Experte.

Besonders ein Punkt war ihm wichtig: "Ich werde ganz normal meine Verträge erfüllen beim Fernsehen, weil ich daran übrigens auch immer noch Spaß habe."

Und holte zum Seitenhieb aus: "Das habe ich übrigens auch in dem Post geschrieben, ihr Trottel da draußen bei den Agenturen. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass ich in Ruhe darüber nachdenke, was mir Spaß macht, was ich in Zukunft machen will und dass ich jetzt alles stehen und liegen lasse, davon war nie die Rede."

Niemand solle sich Sorgen um ihn machen: "Mir und uns geht es saugut."

Damit dürfen sich Buschis Fans auch in Zukunft wieder auf den Kult-Kommentator freuen: Sowohl in der Bundesliga-Konferenz als auch bei den RTL-Formaten Top Dog Germany und Ninja Warrior Germany wird er in diesem Jahr noch zu sehen beziehungsweise hören sein.