Wenn Amira Pocher isst und Joachim Llambi pfeifft, wird es Zeit umzuschalten

Dresden - Es ist Sonntag, vielerorts regnet es, die Couch ist (wie so oft!) viel zu bequem: Ruckzuck verbringt man den Tag vor der Glotze. Damit es nicht langweilig wird, hat TAG24 einige TV-Tipps für Euch am Start!

Es ist mal wieder so weit: Das - zumindest für meine Generation - äußerst prägende Neonazi-Aussteiger-Drama American History X (1998) mit Edward Norton läuft im Fernsehen. Bei diesem stellenweise reichlich brutalen, vor allem aber intelligenten, packenden und nicht zuletzt aufweckenden Film ist Einschalten fast schon ein Muss.

Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit (2015) erzählt die wahre Geschichte von drei Provinz-Teenagern (bekannt als "West Memphis Three"), die im Jahr 1993 satanistischer Morde beschuldigt wurden. Ein mitreißender, wenn auch recht simpler Thriller, der von seinen starken Hauptdarstellern (Colin Firth, Reese Witherspoon) lebt.

In der Ankündigung für die ProSieben-Show Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars? steht: "Amira Pocher isst sich durch das größte Labyrinth der Welt. Evelyn Burdecki schießt im ersten Unterwasser-Biathlon scharf. Joachim Llambi pfeift in Österreich aus dem letzten Loch." Mein Interesse an diesem "Schlag den Star"-Abklatsch ist von Satz zu Satz rapide gesunken, bis hin zu "nicht existent".

20.15 Uhr, ProSieben