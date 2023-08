Wenn bei RTL gehüpft wird, schaltet unser Redakteur lieber weg

"Adriaaan!" Heute Abend ist es mal wieder an der Zeit für den wohl legendärsten Urschrei der Filmgeschichte. Wie der unterklassige Box-Underdog Rocky Balboa (Sylvester Stallone) emporsteigt, um in Rocky (1976) den schier unbesiegbaren Weltmeister Apollo Creed (Carl Weathers) vom Thron zu boxen, kann man meiner Meinung nach gar nicht oft genug sehen.

Gute Nachrichten für alle Dynamo-Anhänger ohne MagentaSport-Abo und Tickets fürs Spiel: Das Erste überträgt den Saisonauftakt der Schwarz-Gelben in der 3. Liga live im Fernsehen. Gegner im Rudolf-Harbig-Stadion ist der letztjährige Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld, der in Dresden den Grundstein für den Wiederaufstieg legen will.

Als Vater eines bewegungsfreudigen Zweijährigen verbringe ich naturgemäß einen Großteil meiner Freizeit in prall gefüllten Bällebädern und auf Hüpfburgen und Indoor-Spielplätzen. Mein Bedarf an hüpfenden Halbwüchsigen ist an Samstagabenden also meist gedeckt. Wenn Big Bounce - Die Trampolin-Show (2023) läuft, schalte ich daher direkt ab.

20.15 Uhr, RTL