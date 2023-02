Wer stiehlt mir die Show: Kai Pflaume sorgt mit Magdeburger Anekdote für Rausschmiss von Bill Kaulitz

Berlin - Nachdem Bill Kaulitz (33) in der ersten Folge der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" (WSMDS) am schlechtesten abgeschnitten hatte, wollte er sich in der zweiten Ausgabe bessern. Aber ausgerechnet Kai Pflaume (55) sorgte mit einer Anekdote aus Bills alter Heimat Magdeburg dafür, dass ein anderer Kandidat punkten konnte.