Weil Kandidat auf 500 Euro abstürzt: Publikum wütend auf Günther Jauch! "Einfach asozial!"

Tobias Kawerau (37) aus Worms war einer der "Wer wird Millionär"-Kandidaten beim großen Osterspezial. © RTL / Stefan Gregorowius

Es war nicht der erste Auftritt des Post-Mitarbeiters in der RTL-Quizshow. Bei jedem seiner insgesamt vier Studiobesuche seit 2011 hatte Kawerau den Kandidaten als Zusatzjoker eine Runde weitergeholfen - 2017 sogar Anke Engelke (57) in der Promi-Variante bei der Frage für 500.000 Euro! Das Motto konnte also nur lauten: Millionenangriff!

Und tatsächlich machte der 37-Jährige seine Sache sehr souverän. Auch das Publikum im Netz zeigte sich begeistert: "Ein richtig sympathischer Kandidat, dem man den Gewinn auch mal gönnen würde", schrieb beispielhaft ein User auf Twitter.

Doch ausgerechnet die 16.000-Euro-Frage wurde dem Wormser zum Verhängnis. "Welche Adjektive sind im Duden zu finden?", wollte Jauch von seinem Kandidaten wissen. Kawerau tendierte klar zu "unbesehen und unbehört". Hilfe wollte er dafür nicht in Anspruch nehmen, da er bei der Frage zuvor bereits einen Joker verschwendet hatte.

"Es sind genügend da", so der zarte Hinweis des Quizmasters, der daraufhin jedoch betonte, sein Gegenüber "nicht in einen Joker reinquatschen", aber auch nicht "rausquatschen" zu wollen. Der Anfang vom Ende. Kawerau entschied sich für die falsche Antwort und fiel aufgrund der Risikovariante auf 500 Euro zurück.