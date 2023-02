"Wer wird Millionär": Günther Jauch bringt Kandidatin fast zum Weinen

Bei "Wer wird Millionär" sind viele Emotionen im Spiel. Bianca Dietze aus Taucha bei Leipzig bewies das am gestrigen Montagabend auf ein Neues.

Von Laura Ratering

Köln - Eine ziemlich nah am Wasser gebaute "Wer wird Millionär"-Kandidatin machte es Quizmaster Günther Jauch (66) am gestrigen Montagabend nicht gerade leicht. In Verlegenheit brachte sie ihn, als er die quirlige Blondine plötzlich zum Weinen brachte.

Ziemlich emotional und den Tränen nahe setzte sich Kandidatin Bianca Dietze auf den Quizstuhl. © RTL / Stefan Gregorowius Bianca Dietze aus Taucha bei Leipzig hatte sich gegen drei noch verbliebene Damen durchgesetzt und die Auswahlfrage als Schnellste beantwortet. Auf ihrem Stuhl krümmte sie sich bei Bekanntgabe vor Glück nach vorn und konnte ihre Freude nur schwer verbergen. Auf dem Ratestuhl in der Mitte des Studios angekommen, drehte sie sich immer wieder nervös in Richtung Publikum um. Unschwer zu übersehen: ihre glasigen Augen. Offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, einmal Fragen in der Quizshow beantworten zu dürfen. Glücklicherweise wurde sie von Ehemann "Hirschi" unterstützt, der sie tatkräftig anfeuerte. Die erste Erwähnung des liebevollen Kosenamens sorgte allerdings nicht nur bei Jauch, sondern auch im Publikum für Gelächter. Wer wird Millionär "Wer wird Millionär": Polizistin aus Bayern erzählt filmreife Kennlerngeschichte Darauf wurde allerdings (noch) nicht eingegangen, denn zunächst beantwortete die Leiterin des Gremienmanagements am Flughafen Leipzig die ersten Fragen. Doch schon bei der 2000-Euro-Frage kam die Blondine ins Straucheln. "Worin hat sich buchstäblich die Titelfigur mehrerer Astrid-Lindgren-Bücher versteckt? Filmstar, Sagengestalt, Comicheld, Fernsehliebling?", lautete die Frage.

Erster Joker bei 2000-Euro-Frage

Während der Sendung drehte sie sich immer wieder nervös zu ihrem Ehemann "Hirschi" um. © RTL / Stefan Gregorowius "Ich steh voll auf dem Schlauch, es lachen schon alle", bemerkte es die Kandidatin. Wenig später wurde das gesamte Publikum befragt und das war sich sicher: Es musste der Comicheld sein, und zwar Michel aus Lönneberga, von dem Dietze im Übrigen nie gelesen, gesehen oder gehört hatte. Umso glücklicher war sie über die richtige Antwort und atmete erleichtert aus. "Bei Ihnen muss man ja vorsichtig sein, weil Sie so empfindlich sind", merkte Jauch spitz an. Für Dietze offenbar eine gewöhnliche Feststellung. Sie habe bereits bei ihrer Vorgängerin geweint, die mit 500 Euro aus der Show flog. Es ging fröhlich weiter und Dietze erzählte von ihrer Begegnung mit Angela Merkel (68) auf dem Flughafen Leipzig und beantwortete eine weitere Frage mithilfe des 50:50-Jokers richtig. Immer wieder überlegte sie laut und wirkte mehr als umtriebig. Wer wird Millionär Regelbruch bei "Wer wird Millionär"! Für IHN macht Günther Jauch eine Ausnahme "Ist sie zu Hause auch so?", fragte Moderator Jauch in Richtung Dietzes Ehemann. Der konnte es bestätigen, woraufhin sich die Kandidatin verteidigte und beteuerte, ihre angestaute Energie vom Tag abladen zu müssen.

Telefonjoker kann Frage nicht beantworten