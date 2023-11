Wetterumschwung, Schmerzen und leere Mägen: Droht der erste Abbruch bei "7 vs. Wild"?

Britisch-Kolumbien - Bei den sieben Teams von " 7 vs. Wild " ist Tag drei angebrochen. Nach der erfolglosen Nahrungssuche kommen schon die nächsten Hürden auf die Kandidaten zu. Besonders Fritz Meinecke (34) und Buddy "SurvivalMattin" (39) haben zu kämpfen.

Den zweiten Tag haben alle Teams überstanden. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Noch ganze elf Tage müssen die Teams in der Wildnis Kanadas überleben. Die ersten (halbwegs) sicheren Unterschlüpfe stehen, doch mit einem abrupten Wetterwechsel hat scheinbar niemand der 14 Teilnehmer gerechnet.

Noch am Abend von Tag zwei genießen die beiden die Ruhe an ihrem offenen Schlafplatz. "Ich gehe nicht davon aus, dass es noch regnet, weil der Himmel super klar ist", erklärt Fritz, als Mattin beginnt, an der Sicherheit ihrer Unterkunft zu zweifeln. "Wir gehen heute mal auf Risiko", spaßt Meinecke weiter.

Nur wenige Stunden später melden sich die beiden in Unterhose, klitschnass und in absoluter Dunkelheit bei ihrem Versuch, ihr Shelter regensicher zu machen, zurück.

Am Morgen von Tag drei wird klar, dass nicht nur das Wetter ein Problem für die beiden darstellen könnte. Kuppel Mattin kämpft seit Tagen mit heftigen Rückenproblemen.