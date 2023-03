Wie geht es bei Louis Klamroth mit "hart aber fair" weiter?

Der seit einiger Zeit häufig kritisierte Moderator Louis Klamroth (33) geht auch am morgigen Montagabend auf Sendung.

Von Björn Strauss

Köln - Der besonders bei Social Media kritisierte Moderator Louis Klamroth (33) geht auch am morgigen Montagabend auf Sendung. Sein "hart aber fair"-Thema: "Über eine Million Menschen suchen Zuflucht: Deutschland an der Belastungsgrenze?"

"hart aber fair": Louis Klamroth zum Thema Flüchtlingskrise

Vergangenen Montag war Sahra Wagenknecht (53, DIE LINKE) zu Gast bei "hart aber fair" - dieser Auftritt zog massive Kritik nach sich - und eine Klarstellung beim "Faktencheck" des WDR. © Rolf Vennenbernd/dpa Zum Thema: "Über eine Million Menschen suchen Zuflucht: Deutschland an der Belastungsgrenze?" sind laut Ankündigung diese Gäste im Studio: Britta Haßelmann (61, B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)

(61, B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Jens Spahn (42, CDU, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied)

(42, CDU, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Präsidiumsmitglied) Isabel Schayani (56, Moderatorin ARD "Weltspiegel"; Leiterin der Redaktion "WDRforyou")

(56, Moderatorin ARD "Weltspiegel"; Leiterin der Redaktion "WDRforyou") Tareq Alaows (Flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation "Pro Asyl")

(Flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation "Pro Asyl") Tanja Schweiger (44, Freie Wähler, Landrätin des Landkreises Regensburg) In der vergangenen Woche machten Städte wie Lörrach oder Upahl Schlagzeilen. TV & Shows TV-Tipps für Sonntag: Tom Cruise hatte schon bessere Filme als diesen "Kommunen sind am Limit. Es fehlt an Unterkünften, Schulen, Geld: Überfordert die Rekordzahl an Flüchtlingen Stadt und Land? Scheitert so die Integration? Warum bleiben Zehntausende hier, die eigentlich abgeschoben werden müssten? Und warum müssen zu oft die gehen, die gut integriert sind?"