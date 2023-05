"Fernsehgarten"-Fans genervt: Übernehmen die Zarrellas jetzt die Show?

Giovanni Zarrella (45, r.) bei seinem "Fernsehgarten"-Auftritt am 7. Mai. Am gestrigen Sonntag begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel (57, l.) dann fast den gesamten Rest der Familie. © Bild-Montage: Hannes P. Albert/dpa, Ralph Orlowski/ZDF

So ist ja Giovanni Zarrella (45) bereits Stammgast in der Open-Air-Show auf dem Mainzer Lerchenberg - trat etwa auch beim Auftakt der "Fernsehgarten"-Saison am 7. Mai auf.

Zwar fehlte der Moderator und Sänger in der Ausgabe am gestrigen Sonntag, dafür trat aber so ziemlich der gesamte Rest der Familie auf.

Bruder Stefano (32) machte den Anfang. Der Food-Blogger präsentierte ein paar schnelle Sommergerichte. Da fragten sich die "Fernsehgarten"-Fans bereits, wo eigentlich der sonst für das Kulinarische zuständige TV-Koch Armin Roßmeier (74) stecke.

Wahrscheinlich müsse in jedem "Fernsehgarten" mindestens ein Zarrella zu sehen sein, mutmaßte da schon der ein oder andere Kommentator auf Twitter. Ein Gefühl, das sich verstärkte, als die Kamera ins Publikum schwenkte: Denn da saßen an einem prominent platzierten Tisch auch noch Mama Clementina, Papa Bruno und ein weiterer Verwandter.

"Steht das Z in ZDF für Zarrella … meine Frau fragt etwas genervt …", überlegte man sich da schon leicht gereizt in den Sozialen Medien.