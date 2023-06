ZDF-Fernsehgarten: "Besoffene Tontechniker", verstörende Texte und Sätze aus Kiwis Schlafzimmer

Mainz - Am Sonntag wurde es sportlich beim ZDF-Fernsehgarten. Das frischgebackene Geburtstagskind Andrea Kiewel (wurde am Samstag 58) führte durch die alljährlichen "Garten-Games". Dafür hatte sich die Kult-Moderatorin passenderweise jede Menge Sportprominenz auf den Lerchenberg eingeladen. Ebenfalls sportlich agierten aber auch die Twitter-Zuschauer an den Tastaturen.