ZDF-Fernsehgarten: Empörung bei Zuschauern, Mario Barth sorgt für Brechreiz

Am Sonntag wartete der ZDF-Fernsehgarten mit einem Programm der völlig anderen Art auf. Trotzdem wusste der Rock-Fernsehgarten nicht so wirklich zu überzeugen.

Von Angelo Cali

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten biegt allmählich in die Zielgerade der regulären Saison ein. Um dabei noch einmal für einen echten Paukenschlag zu sorgen, wurde das traditionelle Konzept der Unterhaltungsshow so richtig umgeworfen. Ob das gelungen ist? Lest selbst!

Mario Barth (50) kam beim ZDF-Fernsehgarten-Publikum vor den TV-Geräten nicht gerade gut an. © Sebastian Drüen/Sugar & Friends PR/dpa Kurzerhand verbannten Moderatorin Andrea Kiewel (58) und Co. die standardmäßigen Schlagerbarden aus der ZDF-Kultshow vom Mainzer Lerchenberg und ersetzten diese durch einige teils äußerst namhafte Rock-Röhrinnen und -Röhren. Hierzu sollte als prominentester Act auch die finnische Schockrocker-Gruppe Lordi zählen. Noch in der Vorwoche hatte Kiwi vollmundig angekündigt, dass man intensiv an einem Auftritt der als Zombies und Monster getarnten Band gearbeitet habe. Letztlich waren alle Mühen aber umsonst und das ZDF sowie die Fernsehgarten-Fans schauten bezüglich eines Gigs der ESC-Sieger von 2006 in die sprichwörtliche Röhre. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten: Fans kochen vor Wut - große Sorge um Jürgen Milski Ganz auf kostümierte Rocker musste das Publikum dann aber doch nicht verzichten. Mit den Power-Metallern von Angus McSix fanden sich neben dem vollends in Gold gehüllten Leadsänger Thomas Winkler (37) auch dessen als Skelett verkleideter Gitarrist ein. Letzter kam aber beim X-Publikum nicht wirklich gut weg. "Skeletor ist also jetzt Gitarrist", merkte ein User in seinem Beitrag an und spielte dabei auf eine enorme Ähnlichkeit zwischen dem Musiker und dem Haupt-Antagonisten der beliebten Comic-Serie "He-Man" an.

He-Man-Protagonist an der Gitarre, Kiwi gibt zu, regelmäßig "vorzutäuschen"

Fernsehgarten-Zuschauer von der Rock-Ausgabe alles andere als begeistert

Es sollte - wie gewohnt - nicht die einzige Netz-Frotzelei geblieben sein. Denn zwischenzeitlich hatte sich auch Mario Barth (50) auf dem Mainzer Lerchenberg eingefunden und versuchte, mit seinem Comedy-Konzept für lauthalse Lacher zu sorgen. Beim ein oder anderen Zeitgenossen vor dem TV-Gerät verursachten die zugegebenermaßen immer gleichen Witzeleien des Berliners aber eher Brechreiz, wie auch unverblümt in etlichen X-Beiträgen niedergeschrieben wurde. Mit seinem Intermezzo beim Rock-Fernsehgarten sorgte Barth aber auch noch anderweitig für Verwirrung.

ESC-Gewimmer Lordi sagen dem ZDF-Fernsehgarten ab - Mario Barth sorgt für Würgereiz

Kochen mit Mario Barth und das Verspachteln von Löchern sorgen für Verwirrung im Rock-Fernsehgarten