ZDF-Fernsehgarten: Kiwi begrüßt Nationalmannschaft - die Nörgler werden jubeln

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag steht ganz im Zeichen des Fußballs - denn in Australien und Neuseeland hat die WM der Frauen begonnen. Aus diesem Anlass empfängt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) in der Live-Show eine waschechte Nationalmannschaft.

Neben den ganz normalen Fans werden am Sonntag ab 12 Uhr auch die Fernsehgarten-Nörgler auf Twitter zur Stelle sein, um das Show-Geschehen im Garten des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg auf dem Bildschirm zu verfolgen. Diese sehr speziellen Fans wetteifern förmlich darum, die Live-Sendung mit ironischen - und zum Teil rabenschwarzen - Twitter-Kommentaren und dem Hashtag #Fernsehgarten zu begleiten.

Die Überschrift des kommenden Fernsehgartens lautet dementsprechend auch "Eine Reise Down Under".

Denn nicht wenige von ihnen sind große Fans von TV-Koch Armin Roßmeier - der 74-Jährige wird am Sonntag in der Live-Show kulinarische Tipps für Grill-Abende geben.



Der Gärtnermeister René Wadas (53) soll zudem den Obst-Anbau auf dem Balkon erklären.

Der ZDF-Fernsehgarten zur Fußball-WM der Frauen wird am kommenden Sonntag (23. Juli) ab 12 Uhr ausgestrahlt. In der darauffolgenden Woche steht dann am 30. Juli der bei vielen Fans beliebte Mallorca-Fernsehgarten an.