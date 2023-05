"ZDF-Fernsehgarten" trumpft erneut groß auf: Fußball-Legende am Sonntag zu Gast!

Unter dem Motto "80er und 90er" soll der Fernsehgarten am kommenden Sonntag im Retro-Glanz schimmern. © ZDF/Marcus Höhn

Außerdem werden natürlich wieder zahlreiche Musiker für ausgelassene Stimmung in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt sorgen.

Oli.P (44), Guildo Horn (60), Snap!, Captain Jack, Real McCoy, John Parr (70), Katrina (63) from Katrina and The Waves, Musical "Rock Of Ages" und einige andere sollen unter dem Motto "80er und 90er" ordentlich Retro-Fieber beim Publikum versprühen.

Im weiteren Verlauf des Sommers wird es neben Mottos wie "Garten Games", "Tiergarten" und "Flohmarkt" auch mehrere Ausgaben mit musikalischen Schwerpunkten geben: "Schlagerparty", "Discofox", "Mallorca" und "Schlagerfestival" gehören genauso dazu wie die Headbanging-Version "Rock im Garten".

Den Saisonabschluss am 24. September 2023 bildet auch in diesem Jahr der mittlerweile schon traditionelle Oktoberfest-Fernsehgarten.