"maybrit illner": Friedens-Verhandlungen jetzt – naiv oder notwendig?

Berlin - Die viel diskutierte, von Sahra Wagenknecht (53, Die Linke ) und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (80) initiierte " Demonstration für den Frieden " vom vergangenen Samstag in der Hauptstadt wird auch am heutigen Donnerstag bei Maybrit Illner (56) Thema sein.

"Verhandeln jetzt! Sagen die einen. Verhandeln mit wem und worüber? Das fragen die anderen", so das ZDF.

"Frieden für die Ukraine , das wollen alle. Aber wie?", lautet das Talk-Thema. "Auf der einen Demonstration werden mehr Waffen gefordert, auf der anderen weniger", so das ZDF in der Ankündigung . Die Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 13.000 (lt. Polizei) und 50.000 laut den Veranstaltern.

Die Demonstration für den Frieden am vergangenen Samstag wird Thema bei "illner". © Christophe Gateau/dpa

Moderatorin Maybrit Illner will wissen: "Wann wird es so weit sein? Kann man diesen Moment auch verpassen? Würde ein Vermittler helfen?" Auch über ausländische Ansichten wird zu reden sein: Sind China, Brasilien oder die Türkei in der Mittlerrolle? "Und selbst wenn dieser Krieg endet, wäre damit schon ein stabiler Frieden erreicht?" - genug Stoff zu diskutieren.

Bei Maybrit Illner diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil (45) und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Amira Mohamed Ali (43), mit der Deutsch-Ukrainerin Marina Weisband (35), der Konfliktforscherin Prof. Nicole Deitelhoff (49) und dem ehemaligen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger (76).