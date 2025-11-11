ZDF-Silvesterparty in der Hafencity: Diese Künstler treten auf

Hamburg - Zum ersten Mal sendet das ZDF seine Silvesterparty nicht aus Berlin, sondern aus der Hamburger Hafencity. Am Dienstag verrieten die Organisatoren, welche Stars die Bühne erobern.

Letztes Jahr noch in Berlin - dieses Jahr in der Hamburger Hafencity: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren gemeinsam die ZDF-Silvesterparty. (Archivfoto) © Joerg Carstensen/dpa

Nicht mehr lange und der Silvesterabend steht bevor: Am 31. Dezember ab 20.15 Uhr werden Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner gemeinsam mit dem Publikum aus Hamburg das Jahr 2026 begrüßen.

Laut Informationen des Hamburger Abendblatts hat es nun eine Informationsveranstaltung für die Bewohner der Hafencity gegeben, bei der weitere Details veröffentlicht wurden.

Für die richtige Stimmung auf der Silvesterparty sollen unter anderem Sänger Johannes Oerding, die Sängerin Ayliva, die britische Boygroup Blue, Rapperin Zah1de und die österreichische Rockband Wanda sorgen.

Zuerst waren die Landungsbrücken als Eventort auserkoren worden, doch die Hamburger Behörden hätten dies aus Sicherheitsgründen abgelehnt.

Deswegen wurde schließlich der Chicagokai vor dem Westfield-Einkaufszentrum im Überseequartier auserwählt.